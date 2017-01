Türkei ist gegen ein säkulares Syrien

Quelle: www.globallookpress.com Türkei ist gegen ein säkulares Syrien

Die Delegationen der Türkei und der bewaffneten Opposition bei den Friedensgesprächen zum Krieg in Syrien in Astana sind dagegen aufgetreten, dass das Land ein säkularer Staat bleibt. „Wir [unsere Delegation – RT] haben darauf bestanden, dass Syrien ein bürgerlicher und säkularer Staat bleibt. Aber die Abordnung der Türkei und der bewaffneten syrischen Opposition haben diesen Vorschlag abgelehnt", gab der ständige UN-Botschafter Syriens, Baschar al-Dschafari, in einer Pressekonferenz bekannt.