Bundespräsident Gauck setzt Bundestagswahl-Termin fest

Die Bundestagswahl findet am 24. September statt. Den Termin hat Bundespräsident Joachim Gauck am Dienstag bestätigt. Am 18. Januar hatte die Bundesregierung für eine entsprechende Vorlage von Bundesinnenminister Thomas de Maiziere gestimmt.