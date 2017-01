Australischer Premier will TPP retten und schließt Beteiligung Chinas nicht aus

Der australische Ministerpräsident Malcolm Turnbull hat erklärt, dass er die Transpazifische Partnerschaft (TPP) nach dem Ausstieg der USA retten will. „Es gibt eine Möglichkeit der weiteren TTP-Umsetzung ohne die USA, und ich habe sie am vergangenen Abend mit dem japanischen Premier Abe besprochen“, zitiert ihn The Sydney Morning Herald. Ihm zufolge handle es nicht um eine Auflösung der Organisation. Zudem schließe er den Beitritt Chinas nicht aus.