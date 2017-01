USA verlegen Kampfhubschrauber „Apache“ nach Europa

Quelle: Reuters

Die Vereinigten Staaten werden 20 Kampfhubschrauber vom Typ AH-64A Apache stationieren, heißt es auf der offiziellen Webseite der US-Armee. Es wird betont, dass die Technik bereits am Militärflughafen in der Stadt Corpus Christi in Texas angekommen ist. Von dort werden die Hubschrauber nach allen notwendigen Vorbereitungsarbeiten nach Europa geliefert. Sie müssen dort gegen Mitte Februar ankommen.