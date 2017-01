Bundeskriminalamt warnt vor Terrorangriffen mit Chemikalien

Die deutsche Regierung und das Bundeskriminalamt (BKA) haben vor möglichen Terroranschlägen mit Chemiewaffen gewarnt. Das gab am Dienstag die Zeitung „Bild“ bekannt. Demnach seien Islamisten bereit und in der Lage, "größere Mengen Chemikalien zu beschaffen und diese auch einzusetzen". Chemieangriffe auf die Trinkwasserversorgung sowie Lebensmittel seien derzeit möglich, so die Zeitung.