Ukrainische Streikräfte beschießen VR Lugansk in Anwesenheit des Vizechefs der OSZE-Mission

Quelle: Sputnik

Die Streitkräfte der Ukraine haben am Dienstagnachmittag den Ort Kalinowka in der selbsternannten Volksrepublik Lugansk angegriffen, meldet Life News. Zu diesem Zeitpunkt traf sich in der Volksrepublik der stellvertretende Chef der OSZE-Mission, Alexander Hug, mit Vertretern des Gemeinsamen Zentrums für Kontrolle und Koordination sowie mit Journalisten. Nach Angaben der Volksmiliz habe es sich um einen Granatwerfer-Angriff gehandelt.