Russland, Iran und Türkei richten trilateralen Regelungsmechanismus für Syrien ein

Quelle: Sputnik

Die Delegationen Russland, des Irans und der Türkei haben in einer gemeinsamen Erklärung nach Abschluss der Friedensgespräche in Astana angekündigt, einen dreiseitigen Mechanismus zu etablieren, der den Waffenstillstand in Syrien fördern soll. Die Unterhändler seien sich darin einig, dass man die Krise im Lande nur auf politischem Wege lösen kann. Sie bemerkten, dass die syrische Opposition an den Genfer Gesprächen teilnehmen müsste.