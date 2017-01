NATO zieht Zusammenarbeit mit der Ukraine ohne Obligo vor

Quelle: Sputnik NATO zieht Zusammenarbeit mit der Ukraine ohne Obligo vor

Die Nordatlantische Allianz hat nicht vor, die Ukraine in ihre Reihen aufzunehmen, berichtete die Zeitung Iswestija unter Berufung auf eine Militärquelle in Brüssel. Dem Medium zufolge soll die NATO auf die Idee, Kiew in die Organisation aufzunehmen, momentan wegen des "fehlenden Konsenses" verzichtet haben. Außerdem gäbe es bisher keine klare Vorstellung davon, wie "ausgerechnet die Ukraine zur Stärkung der Sicherheit anderer Mitglieder beitragen könnte".