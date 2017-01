Syrische Opposition wird Abschlusskommuniqué des Treffens in Astana nicht unterschreiben

Die Vertreter der syrischen Opposition, die an den Verhandlungen in Astana teilnehmen, werden das Abschlussdokument der Bürgschaftsstaaten nicht unterzeichnen. Dies teilte die Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf Yahya al-Aridi, einen Mitglied der oppositionellen Delegation, mit. „Die Bürgschaftsländer - Russland, die Türkei und möglicherweise der Iran - werden das Dokument einfach verbreiten“, sagte er.

Gleichzeitig unterstrich al-Aridi, dass die Opposition an Details des Friedensabkommens arbeite. „Wir nehmen den Waffenstillstand sehr ernst und schenken sehr viel Aufmerksamkeit winzigen Details“, zitiert ihn die Nachrichtenagentur Interfax. Gegenüber den Friedensgesprächen in Astana sei die Delegation jedoch skeptisch gestimmt. TASS zufolge sei die Unterschreibung des Kommuniqués durch Repräsentanten der syrischen Regierung auch nicht geplant.

Die zweitägigen Friedensverhandlungen haben am 23. Januar in der Hauptstadt Kasachstans begonnen. An ihnen nehmen Vertreter des offiziellen Damaskus, der bewaffneten Opposition, Russlands, der Türkei, des Iran und der UNO teil. Die Hauptfragen, die bei diesem Zusammentreffen geklärt werden sollen, sind die Festigung des Waffenstillstandes sowie die Förderung des politischen Dialogprozesses für die Organisation eines Treffens in Genf am 8. Februar.