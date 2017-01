Trump beendet seine Geschäftskarriere in über 400 Unternehmen

Der neue Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, hat die Geschäftswelt vollständig verlassen und die Leitung von über 400 Firmen abgegeben. Dies teilte CNN unter Berufung auf ein von der Trump Organization bereitgestelltes Dokument mit. Es wurde bekannt, dass das 19-seitige Papier von Trump bereits am 19. Januar, also vor der Amtseinführung am 20. Januar, unterzeichnet wurde.