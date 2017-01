Mel Gibson wird zum neunten Mal Vater

Im Alter von 61 Jahren hat der US-amerikanisch-australischer Schauspieler Mel Gibson erneut die Vaterfreude erlebt. Am 20. Januar brachte seine 26-jährige Lebensgefährtin, die Szenaristin Rosalind Ross, einen Sohn namens Lars Gerard Gibson zur Welt. Der US-Star hat bereits sieben Kinder von seiner Ex-Frau Robyn Moore sowie eine weitere Tochter von der russischen Pianistin Oksana Grigorieva.

Am 15. Dezember wurde zudem bekannt, dass der Kapitän der argentinischen Nationalelf und Stürmer von Barca, Lionel Messi, im kommenden Jahr seine Freundin Antonella Rocuzzo heiraten wird. Dies berichtete Mundo Deportivo. Die Hochzeit wird in der Heimatstadt der Braut, im argentinischen Rosario, ausgerichtet werden. Die Zeremonie wird frühestens in drei Monaten stattfinden, hat der Journalist Juan Pablo Varsky erfahren.