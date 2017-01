IS-Anführer im kritischen Zustand nach Luftangriff der US-Koalition - The Mirror

Am Montag sind von mehreren britischen Medien, einschließlich der Zeitung The Mirror, Berichte eingegangen, laut denen der Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat, Abu Bakr al-Baghdadi, schwer verletzt worden sei und sich in einem kritischen Zustand befinde. Die Verletzungen soll er beim Luftangriff der US-angeführten Koalition nahe der nordirakischen Stadt al-Baadsch erlitten haben. Bisher haben Vertreter der verbündeten Luftstreitkräfte keine Kommentare dazu abgegeben.