Quelle: Sputnik Chinesen und Zentralasiaten schließen sich immer öfter dem IS an

Die Vereinigung Russlands, der Türkei und des Irans im Kampf gegen Terroristen in Syrien hat die ethnische Zusammensetzung der Terrormiliz beeinflusst, berichtet eine russische militär-diplomatische Quelle gegenüber Interfax. "Der Anteil der EU-Auswanderer an den IS-Einheiten, die in Syrien tätig sind, ist vielfach geschrumpft. Zudem stieg das Kontingent der aus zentralasiatischen Republiken sowie dem chinesischen Autonomen Gebiet Xinjiang eingereisten Kämpfer an", so die Quelle.