Südeuropa bereitet Konkurrenz für Turkish Stream vor

Quelle: Sputnik

Am Montag sind die Energieminister Italiens, Griechenlands, Israels und Zyperns in Brüssel zusammengekommen, um die Baupläne für die neue Erdgas-Pipeline am Mittelmeerboden abzusprechen. Diese soll vom israelischen Erdgasfeld Leviathan durch das zyprische Vorkommen Aphrodite mit Ausgang zur italienischen Küste nahe der Stadt Brindisi verlegt werden. Laut der Zeitung Kathimerini können künftige Gaslieferungen an Italien und Griechenland das Interesse an russischen Rohstoffen abschwächen.