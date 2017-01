IS-Kämpfer verwandeln christliche Kirche im Irak in Stab zur Militärausbildung von Kindern

© http://mapio.net/ IS-Kämpfer verwandeln christliche Kirche im Irak in Stab zur Militärausbildung von Kindern

Eine christliche Kirche in der irakischen Stadt Tel Kaif ist zu einem IS-Stab zur militärischen Ausbildung von Kindern geworden, meldet Rudaw. Die meisten Kinder waren knapp 15 Jahre alt, viele von ihnen wurden heimlich aus Mossul nach Teil Kaif gebracht. „Der IS hat die Kirche in den Stab namens Abu Talha Al-Ansari (Gefolgsmann des Propheten Mohammed. – RT) verwandelt. Sie wussten, dass die Luftstreitkräfte die Kirchen nie angreift“, sagte ein Gesprächspartner des Portals.