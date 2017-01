19 Hochhäuser in zehn Sekunden in China abgerissen [VIDEO]

In der chinesischen Stadt Wuhan in der Provinz Hubei sind 19 Hochhäuser innerhalb von zehn Sekunden kontrolliert gesprengt. Das berichtet die Zeitung The Daily Mail. Eine Reihe aus 12-stöckigen Gebäuden wurde am Samstag gegen Mitternacht im Handumdrehen abgerissen.