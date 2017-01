Baby-Boom in China – so viele Neugeborene wie seit 2000 nicht mehr

Die Zwei-Kinder-Politik in China hat einen richtigen Baby-Boom im Land ausgelöst, meldet Reuters unter Berufung auf einen Regierungsbeamten. Im vergangenen Jahr sind in China 17,6 Millionen Kinder zur Welt gebracht worden, was ungefähr 1,4 Millionen weniger als der Durchschnitt von 2011-2015 ist. Im Jahr 2015 hatten die chinesischen Gesetzgeber die Ein-Kind-Politik abgeschafft.