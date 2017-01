US-Spionageabwehr soll Kontakte eines Trump-Beraters zu Russland untersuchen - Medien

Quelle: www.globallookpress.com US-Spionageabwehr soll Kontakte eines Trump-Beraters zu Russland untersuchen - Medien

Agenten der US-Spionageabwehr sollen Kontakte des Nationalen Sicherheitsberaters des US-Präsidenten Donald Trump, Michael Flynn, zu russischen Amtspersonen geprüft haben. Das gab The Wall Street Journal bekannt. Unter anderem werden Flynns Telefonate mit dem russischen Botschafter in Washington, Sergei Kisljak, am 29. Dezember untersucht, als Barack Obama neue Sanktionen gegen Russland eingeführt hatte.