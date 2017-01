Washington-Randalierer können bis zu zehn Jahren Gefängnis bekommen

Den Protestlern, die am Tag der Inauguration von Donald Trump in Washington festgenommen worden waren, wurden Massenunruhen zur Last gelegt. Dies meldete Associated Press. Dem Stab des Staatsanwaltes des District of Columbia zufolge entsprechen solche Anklagen dem Status eines Kapitalverbrechens, das eine Freiheitsstrafe von höchsten zehn Jahren bzw. eine Geldstrafe von bis zu 250.000 US-Dollar vorsieht.