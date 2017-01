US-Studenten werden Bier auf Mond brauen

Quelle: Reuters

Die Studenten der University of California, San Diego, haben festgestellt, wie man Bier auf dem Mond herstellen kann. Die jungen Ingenieure entwickelten eine spezielle Kapsel mit drei Kammern, die in einen Raumschiff geladen wird. Bei der Mondlandung soll der Inhalt der ersten zwei Behälter – das unfermentierte Ausgangsprodukt und Hefe- vermischt werden, so dass im dritten das erwünschte Getränk entsteht.