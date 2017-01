Italienische Behörden wollen nach Karikatur zum Lawinensturz Prozess gegen Charlie Hebdo anstrengen

Quelle: Reuters Italienische Behörden wollen nach Karikatur zum Lawinensturz Prozess gegen Charlie Hebdo anstrengen

Die Behörden der italienischen Stadt Farindola, in dessen Umgebung mehrere Dutzend Gäste des Hotels Rigopiano nach einem Lawinenabgang unter den Schneemassen begraben wurden, gegen das französische Satiremagazin Charlie Hebdo klagen. Dies gab der Bürgermeister Ilario Lacchetta an, nachdem die Zeitschrift eine Karikatur zum Unglück veröffentlicht hatte. Er habe vor, die Vorbereitung der Klage in die eigene Hand zu nehmen.