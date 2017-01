Die USA bleiben bei Friedensverhandlungen zu Syrien in Astana aus

Die USA werden ihre Delegation nach Astana zu den Syrien-Verhandlungen am 23. Januar nicht entsenden, meldet Reuters unter Berufung auf das US-Außenministerium. Das Land werde allein vom Botschafter der Vereinigten Staaten in Kasachstan, George Krol, als Beobachter vertreten sein. „Hinsichtlich der Präsidenten-Inauguration und der unmittelbaren Erfordernisse des Überganges wird die Delegation aus Washington der Astana-Konferenz nicht beiwohnen“, verlautet es aus einer offiziellen Meldung.

Am 19. Januar hat der russische Außenminister Sergei Lawrow erklärt, dass Russland die Vereinigten Staaten zu den Gesprächen zu Syrien in Astana bereits eingeladen hat. Das gab die Nachrichtenagentur RIA Novosti bekannt. „Wie ich gestern gesagt habe, haben wir sie (die USA. – RT) bereits eingeladen“, so Lawrow am Donnerstag.

Am Vortag hatte der Vorsitzende des iranischen Nationalen Sicherheitsrates, Ali Schamchani, erklärt, dass die Beteiligung der USA an den Syrien-Verhandlungen nur eine negative Auswirkung haben würde. „Es gibt keine Gründe für eine Präsenz der USA, weil sie für eine politische Lösung der Syrien-Krise nicht bereit sind. Ihre Präsenz würde die Verhandlungen negativ beeinflussen“, sagte der Politiker in einem Sputnik-Interview.