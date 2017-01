Zugunglück in Indien fordert mindestens 32 Menschenleben

Quelle: Reuters Zugunglück in Indien fordert mindestens 32 Menschenleben

Im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh sind am Samstag gegen 23:00 Uhr Ortszeit neun Wagen eines Zuges auf dem Weg nach Bhubaneswar entgleist. Dabei kamen mindestens 32 Menschen ums Leben, über 100 erlitten Verletzungen, berichtet The Times of India. Die Ursachen des Unfalls werden ermittelt.