Die Türkei wird den Rücktritt von Assad nicht mehr durchsetzen

Quelle: Reuters Die Türkei wird den Rücktritt von Assad nicht mehr durchsetzen

Die Türkei wird nicht darauf bestehen, dass der Konflikt in Syrien ohne den Präsidenten des Landes, Baschar al-Assad, gelöst werden soll. Dies erklärte der türkische Vizepremier, Mehmet Şimşek, in seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Trotzdem liege die Verantwortung für den fast sechs Jahre lang dauernden Krieg und den Tod von Hunderttausenden Menschen „direkt bei Assad“, wird Şimşek von der Nachrichtenagentur Interfax zitiert.