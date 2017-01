Neuer Pentagon-Chef James Mattis will US-Allianzen ausbauen

Der neue US-Verteidigungsminister James Mattis hat vor, "von jedem für Verteidigung bestimmten Dollar der Steuerzahler in vollem Wert Gebrauch zu machen", zitiert den Beamten Military.com. "Jede unsere Maßnahme wird darauf gerichtet sein, die Kampfbereitschaft unseres Militärs heute und in der Zukunft zu sichern. Da wir begreifen, dass keine Nation ohne Freunde sicher ist, werden wir mit dem US-Außenministerium daran zusammenarbeiten, unsere Allianzen zu stärken", kündigte er ferner an.