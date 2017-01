China bittet ausländische Diplomaten um Hilfe bei Korruptionsbekämpfung

Chinesische Behörden haben die in Peking akkreditierten Diplomaten aufgerufen, die großangelegte nationale Anti-Korruptionskampagne zu unterstützen. Die Bitte erläuterte der stellvertretende Vorsitzende der Disziplinkontrollkommission der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), Wu Yuliang, in einem Sonderbriefing, berichtet die Nachrichtenagentur Xinhua. Dabei sprach er Vertreter von 113 diplomatischen Missionen und internationalen Organisationen an.