Terrorverdächtiger in Wien festgenommen

Quelle: Reuters Terrorverdächtiger in Wien festgenommen

Österreichische Sondereinsatzkräfte haben am Freitagabend einen Mann dingfest gemacht, der einen Terroranschlag in der Hauptstadt geplant haben soll, meldet AFP. Der Alarm kam von ausländischen Geheimdiensten, bemerkt APA. Der Mann reiste am 20. November ins Land ein und wurde an seinem Wohnort festgenommen.