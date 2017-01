Ungarn weiht Denkmäler für gefallene zaristische und sowjetische Soldaten ein

In der nordungarischen Stadt Esztergom hat eine Einweihungszeremonie zweier Monumente zum Andenken an die im Ersten und Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten des Russischen Kaiserreichs und der Sowjetunion stattgefunden. "Dadurch erweist das ungarische Volk den Kriegstoten seine Ehrerbietung", zitiert TASS einen der Initiatoren des Projekts, Laslo Karawi. Die beiden Mahnmale wurden im Esztergoms Memorialpark errichtet, in dem 800 sowjetische und 300 zaristische Soldaten beerdigt sind.