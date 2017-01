Euroskeptiker Nigel Farage wird Politikexperte von Fox News

Der ehemalige Vorsitzende der britischen UK Independence Party (UKIP), Nigel Farage, wird in den Programmen des US-Nachrichtensenders Fox News und des Wirtschaftsnachrichtenkanals Fox Business Network auftreten. Zu seinem Kompetenzbereich werden politische Ereignisse gehören, berichtet The Times. Die Sendungen mit seinen Kommentaren wird man zur Hauptsendezeit ausstrahlen.

Im Kampf um das Weiße Haus orientierte sich Donald Trump als republikanischer Präsidentschaftskandidat an dem früheren UKIP-Chef Nigel Farage. In Anlehnung an den Briten wollte der Milliardär zum "Mr. Brexit der USA" werden. Farage reiste zu seiner Unterstützung eigens in die Vereinigten Staaten und sprach auf einer Wahlkampfveranstaltung Trumps.