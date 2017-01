EU-Delegation schließt sich den Syrien-Verhandlungen in Astana an

Die Delegation der Europäischen Union wird den Verhandlungen zur Beilegung des Kriegs in Syrien in der Hauptstadt Kasachstans beiwohnen. Darüber berichtet RIA Nowosti unter Berufung auf die Beauftragte der Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Nabila Massrali. “Ich kann bestätigen, dass die EU bei der Konferenz in Astana vertreten sein wird. Entweder durch unsere Delegation oder mindesten durch unsere Amtsperson“, sagte sie.