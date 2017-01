Sechs Überlebende nach Lawinenabgang auf Hotel in Italien gefunden

Quelle: www.globallookpress.com Sechs Überlebende nach Lawinenabgang auf Hotel in Italien gefunden

In dem von einer Schneelawine begrabenen Hotel in der italienischen Bergregion Abruzzen sind sechs Überlebende gefunden worden. Das gab die italienische Nachrichtenagentur Ansa bekannt. Die Rettungskräfte sollen sie aus den Trümmern des Hotels geborgen und in Sicherheit gebracht haben. Insgesamt werden noch etwa 25 Menschen vermisst.