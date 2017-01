Verbrannte Leiche von „Lambada“-Sängerin gefunden – mutmaßlicher Mörder festgenommen

Am Donnerstagmorgen wurde in der brasilianischen Stadt Saquarema bei Rio de Janeiro die verkohlte Leiche der Sängerin des Hits „Lambada“, Loalwa Braz Vieira, entdeckt. Sie befand sich in einem verbrannten Auto, welches nahe ihrer Wohnung stand, teilte die örtliche Polizei mit. Später am Donnerstag hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.