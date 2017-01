Obama: Kongress ist schuld, dass Gefangenenlager Guantanamo immer noch nicht geschlossen wurde

Der Schließung des Gefängnisses Guantanamo in Kuba stand die politische Konfrontation im US-Kongress im Wege, aber der abtretenden Regierung gelang es, die Zahl ihrer Häftlinge bedeutend zu reduzieren. Das schrieb der scheidende US-Präsident Barack Obama in seiner Botschaft an das Parlament. Er würde die Strafanstalt vor einigen Jahren geschlossen haben, wenn es einfach wäre, trotzdem hinderte ihn dabei der Kongress.