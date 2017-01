Konflikt in Westafrika - Senegalische Armee dringt in Gambia ein

Quelle: Reuters Anhänger des gewählten gambischen Präsidenten, Adama Barrow

Die Regierungskräfte Senegals haben ihre Invasion in das Nachbarland Gambia angefangen, meldet Reuters unter Berufung auf den Vertreter der Armee, Abdoul Ndiaye. Dadurch will man Adama Barrow an die Macht bringen, der im Dezember bei der Präsidentschaftswahl gewann und am 19. Januar in der Botschaft auf dem Territorium Senegals vereidigt wurde. Der UN-Sicherheitsrat genehmigte seinerseits ein Eingreifen der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas).