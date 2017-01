Facebook schaltet alle Features für RT wieder frei

Der offizielle Vertreter des sozialen Netzwerkes Facebook hat mitgeteilt, dass alle Funktionen in den Profilen des Fernsehsenders RT wieder zugänglich sind. "Zu diesem Zeitpunkt sind alle Features wieder eingeschaltet und für ihre Besitzer verfügbar. Die Ursachen der zeitweiligen Sperre von manchen Features werden festgestellt", so das Unternehmen.

Das soziale Netzwerk hat in der vergangenen Nacht die Veröffentlichungsrechte des englischsprachigen RT-Accounts limitiert, so dass mittlerweile keine Beitrage, die Links, Fotos und Videos beinhalten, gepostet werden konnten. Die Sperre sollte bis 10:25 Uhr Moskauer Zeit am 21. Januar und somit bis zum Abschluss der Inaugurationszeremonie des designierten US-Präsidenten Donald Trump gelten. Es sei bemerkt, dass das Verbot gleich nach dem Livestream der Obama-Pressekonferenz verhängt wurde.