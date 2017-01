Donald Trump erfindet Motto für seinen Präsidentschaftswahlkampf 2020

Der designierte US-Staatschef Donald Trump hat in einem Interview für The Washington Post das künftige Motto für seine Wahlkampagne 2020 präsentiert. "Keep America great!" ("Haltet Amerika groß!") heißt die Losung. Nach Angaben der Zeitung habe Trump seinen Anwalt herbeigerufen, um das Motto patentieren zu lassen.