Russischer Programmierer auf Antrag von FBI und Interpol in Spanien verhaftet

Quelle: Sputnik

Sicherheitskräfte haben am 13. Januar den russischen Programmierer Stanislaw Lisow auf Antrag des FBI und der Interpol im Flughafen Barcelona festgenommen, teilte seine Ehefrau mit. Dem Softwareingenieur werde die Beteiligung an Cyberangriffen vorgeworfen. Die russische Botschaft in Spanien bestätigte ebenso seine Festnahme. Bei beiden Organisationen reichte RT Anfragen ein, diese bleiben bisher unbeantwortet. Das US-Außenministerium weigerte sich bislang, die Situation zu kommentieren.