Lawrow: Russland hat USA zu Syrien-Gesprächen in Astana eingeladen

Quelle: Sputnik Lawrow: Russland hat USA zu Syrien-Gesprächen in Astana eingeladen

Der russische Außenminister Sergei Lawrow hat erklärt, dass Russland die Vereinigten Staaten zu den Gesprächen zu Syrien in Astana bereits eingeladen hat. Das gab die Nachrichtenagentur RIA Novosti bekannt. „Wie ich gestern gesagt habe, haben wir sie (die USA. – RT) bereits eingeladen“, so Lawrow am Donnerstag.