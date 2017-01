17-stöckiges Hochhaus in Teheran eingestürzt – mindestens 30 Tote und 25 Verletzte

Am Donnerstagmorgen ist ein 17-stöckiges Gebäude in Teheran nach einem Großbrand teilweise eingestürzt. Das Haus war zuvor evakuiert worden, meldet das iranische Fernsehen. Danach sind Feuerwehrleute für die Löscharbeiten ins Gebäude gegangen. Diese dauerten mehrere Stunden an, als das Gebäude plötzlich in sich zusammensackte. Der staatliche Sender Press TV berichtete, dass 30 Feuerwehrleute bei dem Einsturz gestorben seien.