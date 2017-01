Julian Assange will sich nicht mehr an die USA ausliefern lassen

Der Wikileaks-Gründer Julian Assange hat seiner freiwillige Auslieferung an die USA abgeschworen mit der Begründung, dass die dazu genannten Bedingungen von US-Präsident Barack Obama nicht erfüllt worden waren, schreibt The Washington Post. „Es besteht kein Zweifel darüber, dass das, was Obama gemacht hat, nicht dem entspricht, was Assange wollte. Chelsea Manning sollte nie verfolgt und zu Jahrzehnten Haft verurteilt werden und musste sofort befreit werden“, erklärte sein Anwalt Barry Pollack.