Vollschlanke Balletttänzerin bricht Stereotypen mit kunstvollen Pirouetten

Die 15-jährige US-Amerikanerin Lizzy Howell hat dank den Fotos und Videos von ihren Ballett-Trainings Internet-Ruhm erlangt. Eines davon zeigt, wie sie elf Pirouetten in der Reihe ausführt. Die Aufnahme wurde bereits im November 2016 auf Instagram veröffentlicht, aber die Internet-Nutzer schenkten ihr erst vor einigen Tagen Aufmerksamkeit. Das Video wurde schon mehr als 160.000 angesehen. Der Account der jungen Tänzerin hat jetzt über 47.000 Followern.

Am 12. Oktober hat der italienische Millionär und Instagram-Star Gianluca Vacchi sein neues Video veröffentlicht, welches bereits über 2,8 Millionen Klicks sammelte. Anfangs sitzt Vacchi in einem eleganten Jackett an einem Tisch. "Manchmal beurteilt man eine Person als ernstzunehmend, nur weil sie einen Schlipps trägt. Man urteilt oberflächlich, aber was wäre wenn..." sagt er und steht auf und zeigt, dass er gar keine Hose anhat, aber Damenschuhe mit hohen Absätzen trägt. Dann beginnt er zu tanzen.

Gianluca Vacchi ist ein italienischer Geschäftsmann, im Rest von Europa war der Millionär bisher allerdings unbekannt. Im Sommer postete der 49-Jährige mehrere Videos aus seinem Urlaub, mit denen er zusammen mehr als 10 Millionen Klicks erreichte. Über 5,3 Millionen Nutzer folgen ihm auf Instagram.