Boris Johnson vergleicht antibritische EU-Maßnahmen nach Brexit mit KZ- Prügelstrafen

Ein Berater des französischen Präsidenten François Hollande hat vor kurzem angedeutet, dass London sich keine Verbesserung der Handelsbeziehungen mit der EU nach Brexit erhoffen kann, teilt RIA Nowosti unter Berufung auf Independent mit. Der britische Außenminister Boris Johnson kommentierte dazu: „Wenn Herr Hollande an jedem, der einen Anspruch auf Austritt erhebt, Prügelstrafen ausüben will, gleich machen Filmen über den 2. Weltkrieg, so denke ich nicht, dass es uns voranbringen wird“.