Französischer Fußballspieler wird für Instagram-Beitrag mit 46.000 Euro Strafe belegt

Nach dem Spiel des englischen Erstligisten Manchester City gegen FC Burnley im Rahmen der 20. Runde der England-Meisterschaft, das in 2:1 ausgegangen war, hat der französische Abwehrspieler Bacary Sagna in seinem Instagram-Profil die Arbeit des Schiedsrichters getadelt. „10 gegen 12, aber wir kämpfen und gewannen als Team“, schrieb er. Dafür verhängte der Fußballverband FA eine Geldbuße in Höhe von gut 46.000 Euro und warnte Sagna vor der Unzulässigkeit eines solchen Benehmens in der Zukunft.