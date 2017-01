Linken-Abgeordneter zeigt AfD-Politiker wegen Volksverhetzung an

Thüringer AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke hat mit seiner Rede am Dienstag bundesweiten Protest ausgelöst. Am 17. Januar hatte der Politiker das Holocaust-Mahnmal in Berlin als "Denkmal der Schande im Herzen der Hauptstadt" bezeichnet. Nun hat der Abgeordnete der Linkspartei im Bundestag, Diether Dehm, eine Strafanzeige gegen Höcke wegen Volksverhetzung gestellt. Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch kündigten am Mittwoch den gleichen Schritt an laut einer Mitteilung der Linksfraktion.