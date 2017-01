Anschlag auf Istanbuler Nachtclub auf Befehl von IS-Emir ausgeführt

Quelle: Reuters Anschlag auf Istanbuler Nachtclub auf Befehl von IS-Emir ausgeführt

Der am Vortag festgenommene Abdulgadir Masharipov hat der Polizei gestanden, wie es zu dem Anschlag auf den Club Reina gekommen war, meldet die Zeitung Hurriyet. Der Bürger Usbekistans sei in die Türkei über den Iran im Januar 2016 mit dem Befehl angekommen, an dem Krieg in Syrien teilzunehmen. Als er in der türkischen Provinz Konya lebte, bekam er einen weiteren Befehl aus Raqqa, einen Terroranschlag in der Silvesternacht auf dem zentralen Taksim-Platz zu verüben.