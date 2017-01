Ukraine bittet China um Beistand bei Regelung in Donbass - Xi Jinping antwortet mit Ja

© president.gov.ua

Die Staatschefs Chinas und der Ukraine, Xi Jinping und Petro Poroschenko, trafen sich am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. "Der ukrainische Präsident drückte die Hoffnung aus, dass China zur Friedensregelung im Donbass beitragen wird“, heißt es auf Poroschenkos Webseite. „Wir hoffen aufrichtig, dass die Ukraine soziale Stabilität und Wirtschaftsentwicklung fördern wird, und haben vor, eine konstruktive Rolle in der politischen Regelung der Krise in der Ukraine zu spielen“, antwortete Xi.