Weißrussland schafft Zentren für illegale Migranten – für sieben Millionen Euro von der EU

Quelle: Sputnik Weißrussland schafft Zentren für illegale Migranten – für sieben Millionen Euro von der EU

Weißrussland wird Zentren für illegale Migranten einrichten, kündigte das weißrussische Innenministerium am Dienstag an. Dabei wird die Europäische Union dem Land finanzielle Hilfe in Höhe von sieben Millionen Euro leisten. Laut einem Bericht der Behörde gäbe es bislang keine speziellen Unterkünfte für die Ausländer, die an der Staatsgrenze aufgehalten worden sind. Derzeit werden sie in temporären Haftanstalten untergebracht.