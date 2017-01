Gerichtsurteil: NPD wird nicht verboten

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat am Dienstag ein Verbot der rechtsextremen NPD abgelehnt. Mit diesem Urteil ist der Bundesrat mit einem Versuch gescheitert, die Partei verbieten zu lassen. Aus dem Gericht hieß es, dass die NPD zwar verfassungsfeindlich gesinnt und wesensverwandt mit dem Nationalsozialismus sei, aber nicht das Potenzial habe, die Demokratie in Deutschland zu beseitigen.