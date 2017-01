Serbischer Designer näht Schuhe für Trumps Frau, darf aber nicht zur Inaugurationsfeier in die USA

Im August 2016 hat die serbische Schuhfabrik Bema zwei Paar High-Heels für die künftige First Lady der USA, Melania Trump, gefertigt und sie ihr in Unterstützung ihres Mannes per Post geschickt. Daraufhin wurde der technische Direktor des Unternehmens, Marinko Umicevic, zur Inaugurationszeremonie von Donald Trump am 20. Januar eingeladen. Dieser wird er jedoch nicht beiwohnen können, berichtet Balkan Insight. Der Grund dafür sei, dass ihm kein US-Visum erteilt wurde.