Angreifer auf Istanbuler Nachtklub festgenommen

Im Laufe eines Sondereinsatzes hat die Polizei den Schützen des Nachtclubs „Reina“ in Istanbul, Abdulgadir Masharipov, im Bezirk Esenyurt der türkischen Hauptstadt gefasst. Dies teilte die Nachrichtenagentur AFP mit. Laut Angaben der Zeitung Hurriyet soll auch der Sohn des Attentäters festgenommen worden sein.

Bei dem Anschlag auf den Nachtclub „Reina“ in Istanbul am 1. Januar waren 39 Menschen getötet worden, unter ihnen 16 Ausländer. Weitere 65 Besucher hatten Verletzungen erlitten. Zu dem Anschlag bekannte sich die Terrormiliz „Islamischer Staat“. Zuerst wurde hinter der Attacke der 28-jährige Bürger Kirgisistans Iakhe Mashrapov vermutet. Diese Spur erwies sich aber bald als falsch. Im Rahmen der Fahndungsoperation nahm die türkische Polizei ungefähr 40 Personen in Gewahrsam. Unter den Festgenommenen sollen auch Ausländer sein.